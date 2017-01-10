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VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi
10 Ocak 2017 , 20:49
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D grubu 2. maçında Vakıfbank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.
Karşılaşma öncesi CEV'in tayin ettiği hakemler Polonyalı Pawel Burkiewiez ile Estonyalı Toomas Murulo, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a gelemeyince, maçı Türk hakemler Onur Hoşnut ile Nurper Özbar yönetti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Onur Hoşnut (Türkiye), Nurper Özbar (Türkiye)
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Thaisa, Boskovic, Kosheleva, Adams, (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Hande Baladin, Neslihan Güler, Nilay Özdemir)
Vakıfbank: Gözde Kırdar, Kübra Akman, Naz Akyol, Zhu Ting, Rasic, Lonneke, (Gizem Örge, Kimberly, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Melis Gürkaynak)
Setler: 21-25, 21-25, 25-21, 25-20, 10-15
Süre: 137 dakika (34, 27, 31, 27, 18)
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