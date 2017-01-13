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Galatasaray avantajı yakaladı!

Tarih13 Ocak 2017 , 00:06

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Galatasaray avantajı yakaladı!

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı finaller ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre'nin Franches-Montagnes ekibini 3-1 yendi.

Rossemasion kentindeki Forum Biwi'de oynanan karşılaşmada rakibini 23-25, 25-15, 25-17 ve 25-13 biten setlerle 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Müsabakanın rövanşı, 24 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak ve turu geçecek ekip belli olacak.

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