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Üstündağ'dan moral veren ziyaret!
13 Ocak 2017 , 12:13
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- Voleybol
- Genel Haberler
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Akif Üstündağ, 19 Yaş Altı Milli Erkek Voleybol Takımı'nı ziyaret etti.
Balıkesir Yeni Spor Salonu'nda antrenman yapan oyunculara ziyarette bulunan Üstündağ, sporculara başarılar diledi.
Ziyarette Üstündağ'a, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, TVF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Kurtaran Mumcu ile Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay eşlik etti.
Balıkesir'de bugün başlayıp, 15 Ocak Pazar günü sona erecek 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci etap C Grubu'nda Türkiye, sırasıyla Karadağ, Hollanda ve Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.
19 Yaş Altı Türk Milli Takımı Başantrenörü Ali Ümit Hızal, milli takım kadrosunda Hakan Kemerli, Onur Çukur, Batuhan Avcı, Murat Üç, Emre Berat Fırat, Adis Lagumdzija, Batuhan Karaca, Onur Soydan, Ahmet Samet Baltacı, Ali Deniz Yılmaz, Yiğit Yıldız ve Kaan Gürbüz'ün yer aldığını belirtti.
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