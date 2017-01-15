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Fenerbahçe yarı finalde!
15 Ocak 2017 , 22:35
Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı maçında Fenerbahçe, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yenerek, yarı finale yükselen son takım oldu.
Organizasyonda yarı final maçları, yarın yine TVF Başkent Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
İlk yarı final maçı saat 16.00'da VakıfBank ile Bursa Büyükşehir Belediyespor arasında, ikinci yarı final maçı ise saat 19.00'da Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe arasında oynanacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Nurper Özbar
Fenerbahçe: Zilio, Nur Babat Dicle, Polen Uslupehlivan, Kim, Eda Erdem Dündar, Tomkom (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Ezgi Dilik, Balkestein, Şeyma Ercan)
Sarıyer Belediyespor: Arelya Karasoy, Esra Kırıcı Gümüş, Crimes, Rida Erlalelitepe, Yaneva, Selin Hazal Uygur (Sinem Beyazıt, Çağla Erdem)
Setler: 25-11, 25-17, 25-20
Süre: 74 dakika (23, 26, 25)
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