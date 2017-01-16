Arkas Spor'da hedef galibiyet

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında 18 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Fransız temsilcisi Paris Volley'le karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, müsabakayı kazanarak, üst tura çıkma yolunda önemli bir engeli aşmak istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'dan galibiyetle dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Paris Volley'in ilk 2 maçını kaybettiğini hatırlatan Özden, "Bu yüzden ilk 2 şanslarının devam etmesi için mutlaka kazanmaya çalışacaklar ancak bizim kayıp yaşama gibi bir düşüncemiz yok. Paris Volley'i yenerek Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma yolunda önemli bir engeli aşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Paris Volley-Arkas Spor maçı 18 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.30'da Paris'te oynanacak.