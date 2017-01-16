Fenerbahçe finalde VakıfBank'ın rakibi oldu

Haber: TAYYAR SÜMEN

ECZACIBAŞI VİTRA- FENERBAHÇE: 1-3

SALON: Ankara Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Onur Hoşnut- Bülent Bozkurt

ECZACIBAŞI VİTRA: Nilay (-), Kosheleva (20), Büşra (1), Boskovic (10), Hande (9), Thaısa (7), Gülden (L), Simge (-), Neslihan (13), Maja (3),

FENERBAHÇE: Ezgi (1), Kim (25), Dicle Nur (8), Maret (5), Natalia (10), Eda (16), Melis (L), Merve (L), Şeyma (1), Polen (7), Nootsara (-),

SETLER: 25-23, 22-25, 21-25, 23-25

SÜRE: 129 Dk. (31, 31, 34, 33 )

SAYI: 91-98

RAKİP TAKIM HATASI: 28-25

SERVİS: 92-97

SERVİSTEN SAYI: 2-10

HATALI SERVİS: 10-8

MANŞET: 89-82

HATALI MANŞET: 15-4

HÜCUM: 133- 127

HÜCUMDAN SAYI: 58-56

BLOKTAN SAYI: 3-7

2016-2017 Voleybol Sezonu Bayanlar Kupa Final Yarı Final karşılaşmasında Eczacıbaşı Vitra’yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe finale yükselen ikinci takım oldu. Fenerbahçe fnalde Vakıfbank’ın da rakibi oldu. Fenerbahçe – Vakıfbank final karşılaşması yarın 17 Ocak Salı günü Ankara Başkent Salonunda saat 19: 00’da oynanacak. Maçı NTV Spor canlı olarak yayınlayacak. Fenerbahçe’den Eda Erdem Dündar "Vestel Venus Maçın Oyuncusu' seçildi ve Sultanlar Ligi'nin isim sponsoru Vestel tarafından, Vestel Venus telefon hediye edildi.

MAÇA FENERBAHÇE İYİ BAŞLADI. SETİ ECZACI KAZANDI!

Maça iyi başlayan Fenerbahçe olmasına rağmen, setin sonunu getiremeyince Eczacıbaşı seti aldı. Maçın teknik molalarını Fenerbahçe 5-8 ve 11-16 önde geçti. Eczacıbaşı Hande ile 17-17’de beraberliği yakaladı. Sonraki süreler beraberliklerle sürdü. Boskovic’in etkili servis ve smacı Eczacıbaşı’na seti 25-23 kazandırdı.

FENERBAHÇE İKİNCİ SETİ ALDI. BERABERLİĞİ SAĞLADI!

İlk seti kaybeden Fenerbahçe ikinci sete de iyi başlayan taraf oldu. Bu setin de teknik molalarını 5-8 ve 13-16 önde tamamladı. Sonraki sürelerde Fenerbahçe bir, iki sayılık farklarla skoru korudu. Skor 22-23 oldu. Kim’in smaçı ve Eda’nın da servisi direk sayı olunca Fenerbahçe seti 22-25 aldı. Set skorunda 1-1 beraberliği sağladı.

ÜÇÜNCÜ SETİ ALAN FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ!

Beraberlik sonrası üçüncü set karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı. İlk teknik molayı Eczacıbaşı 8-7, ikinci teknik molayı ise Fenerbahçe 14-16 önde geçtiler. Teknik molalar sonrası da maç kıran, kırana devam etti. Beraberlikler sürdü. Skor 21-23 oldu. Eda’nın servisi direk sayı olunca Fenerbahçe skoru da 21-24’e yükseltti. Eczacıbaşı’nın smaçı sayı olurken file hatası da yapınca sayı Fenerbahçe’ye yazıldı. Seti de 21-25 kazandı. Set skorunu da 2-1 lehine çevirdi.

SON GÜLEN FENER’İN SULTANLARI OLDU!

Üçüncü seti alan Fenerbahçe dördüncü sete hızlı başladı. Üst, üste aldığı sayılarla bir anda skoru 2-5 yaptı. İlk teknik molayı 3-8 önde geçti. Maçı bırakmayan Eczacıbaşı 10-10’da rakibini yakaladı. İkinci teknik molayı da16-14 önde tamamladı. Diğer setlerde olduğu gibi ikinci teknik mola sonrası da maç kıran, kırana ve büyük heyecan içerisinde sürdü. Sor 22-22 beraberlik sonrası 23-24 oldu. Kim’in smaçı seti 23-25 maçı da Fenerbahçe’ye 3-1 kazandırdı. Finale yükselen ikinci takım oldu. Fenerbahçe finalde Vakıfbank ile karşılaşacak.