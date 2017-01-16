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Ziraat Bankası galibiyet peşinde!
16 Ocak 2017 , 11:06
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- Voleybol
- Genel Haberler
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Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final ilk maçında yarın Bosna Hersek'in MOK Jedinstvo ekibiyle karşılaşacak.
Ziraat Bankası, deplasmanda oynayacağı karşılaşma için hava yoluyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareket etti. Kafile, daha sonra kara yoluyla müsabakanın yapılacağı Brcko'ya geçecek.
MOK Jedinstvo ile Ziraat Bankası arasında oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
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- Voleybol
- Genel Haberler
- Ziraat
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