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Fenerbahçe'nin rakibi Hapoel!

Tarih17 Ocak 2017 , 12:49

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Fenerbahçe'nin rakibi Hapoel!

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final ikinci maçında yarın İsrail'in Hapoel Mate-Asher Akko takımıyla karşılaşacak. 

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 18.30'da başlayacak.

İsrail'deki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçı da kazanarak adını 8'li finale yazdırmak istiyor. 

Fenerbahçe turu geçerse, Levski Sofia (Bulgaristan) - Abiant Lycurgus (Hollanda) eşleşmesinde tur atlayan takımla, 8'li finalde karşılaşacak. 

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