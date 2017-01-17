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Fenerbahçe'nin rakibi Hapoel!
17 Ocak 2017 , 12:49
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final ikinci maçında yarın İsrail'in Hapoel Mate-Asher Akko takımıyla karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 18.30'da başlayacak.
İsrail'deki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçı da kazanarak adını 8'li finale yazdırmak istiyor.
Fenerbahçe turu geçerse, Levski Sofia (Bulgaristan) - Abiant Lycurgus (Hollanda) eşleşmesinde tur atlayan takımla, 8'li finalde karşılaşacak.
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