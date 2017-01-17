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Ziraat Bankası farklı başladı

Tarih17 Ocak 2017 , 23:01

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Ziraat Bankası farklı başladı

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Bosna Hersek temsilcisi MOK Jedinstvo'yu deplasmanda 3-0 yendi.

Brcko kentinde gerçekleştirilen müsabakada Ziraat Bankası, rakibine 25-14, 25-14 ve 25-6'lık setlerle üstünlük sağlayarak, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Eşleşmenin rövanşı 1 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

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