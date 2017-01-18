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Fenerbahçe set vermeden 8'li finallere kaldı

Tarih18 Ocak 2017 , 20:38

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Fenerbahçe set vermeden 8'li finallere kaldı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final rövanş maçında, İsrail'in Hapoel Mate takımını 3-0 yendi.

Deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, organizasyonda adını son 16 takım arasına yazdırarak, 8'li finallere kaldı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Emmanouil Georgiadis (Yunanistan) 

Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Ogulcan Yatgın, Metehan Baş, Oguzhan Karasu) 

Hapoel Mate: Krasneusku, Sokolov, Ortiz, Goldrin, Guozdiv, Katzenelson (Weisman, Neviadomsky, Sela, Shtift) 

Setler: 25-23, 25-20, 25-20

Süre: 77 dakika (29, 23, 25

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