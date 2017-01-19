- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Voleybolda hafta tamamlandı!
19 Ocak 2017 , 11:46
- İlgili:
- Voleybol
- Genel Haberler
Voleybolda Avrupa kupalarında haftanın maçları tamamlandı.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde, gruplarda 3. hafta maçları oynandı. A Grubu'nda Belçika'nın Noliko Maaseik takımına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Türk temsilcisi, gruptaki 4. maçında 1 Şubat Çarşamba günü sahasında yine Noliko Maaseik ile karşılaşacak.
C Grubu'nda Arkas Spor, deplasmanda Fransa'nın Paris Volley takımı'nı 3-1 yendi. Arkas Spor, 1 Şubat Çarşamba günü oynanacak 4. maçta aynı takımı konuk edecek.
Ligdeki diğer Türk temsilcisi Halkbank ise E Grubu'nda, sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımına 3-1 mağlup oldu. Grupta 3 yenilgi ve puansız son sırada yer alan Halkbank, bir sonraki maçında, 1 Şubat Çarşamba günü Knack Roeselare'ye konuk olacak.
Erkekler CEV Kupası'nda bu hafta, 16'lı final rövanş maçları yapıldı.
Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçta 3-0 mağlup ettiği İsrail ekibi Hapoel'i, sahasındaki rövanşta da aynı skorla yenerek tur atladı. Kupada 8'li finaller, 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Erkekler Challenge Kupası'nda ise 8'li final ilk maçları oynandı.
Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Portekiz'in Fonte Bastardo Azores takımıyla yaptığı karşılaşmayı 3-0 kazandı. Türk temsilcisi, Portekiz ekibi ile rövanş maçını 2 Şubat Perşembe günü sahasında yapacak.
Ziraat Bankası ise deplasmanda Bosna Hersek'ten MOK Jedinstvo ile karşılaştı. Rakibine set vermeden galip gelen başkent ekibi, MOK Jedinstvo'yu 1 Şubat Çarşamba günü Ankara'da ağırlayacak.
- İlgili:
- Voleybol
- Genel Haberler
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar