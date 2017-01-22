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Voleybol müsabakalarında günün sonuçları

Tarih22 Ocak 2017 , 22:41

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Voleybol müsabakalarında günün sonuçları

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'ne 12. hafta mücadeleleriyle devam edildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi 

Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe: 0-3 

Efeler Ligi 

İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne:3-1 

Şanlıurfa Memleketspor-Afyon Belediyespor Yüntaş: 0-3

Arkas Spor-Ziraat Bankası: 2-3

Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0 

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