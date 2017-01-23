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Voleybol müsabakalarında günün sonuçları

Tarih23 Ocak 2017 , 21:30

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Voleybol müsabakalarında günün sonuçları

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 12. hafta, oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. 

Alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi 

Beşiktaş-İdmanocağı: 3-2 

Efeler Ligi 

Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank: 0-3

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