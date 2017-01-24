Guidetti'den Dresdner açıklaması!

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 3. haftasında yarın Almanya'nın Dresdner takımını ağırlayacak VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, grup liderliği için sahalarında puan kaybetmemeleri gerektiğini söyledi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyle ilgili açıklamada bulunan İtalyan antrenör, "Şampiyonlar Ligi'ndeki her maç gibi Dresdner mücadelesi de bizim için çok önemli. Sadece puanın değil, her bir setin dahi değerli olduğu bir gruptayız ve tüm maçlarımıza final ciddiyetinde hazırlanıyoruz. Liderliğimizi sürdürebilmek için evimizde puan kaybetmeden ilerlemek istiyoruz. Dresdner karşısında da 3 puan için elimizden gelenin en iyisini ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın genç pasörü Cansu Özbay ise Dresdner müsabakasına hazır olduklarını aktararak, "Dörtlü Final hedefimize yürüyebilmek için grup liderliği çok önemli. İlk iki maçımızı kazanarak yakaladığımız avantajı sürdürebilmek için de Dresdner maçını da kazanmak zorundayız. Bunun için de her zaman olduğu gibi kendimizi hazır hissediyoruz. Umarım maç sonunda üç puanın sahibi biz oluruz." açıklamasında bulundu.