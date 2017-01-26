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Anadolu Gençlik'den iki transfer!
26 Ocak 2017 , 13:57
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- Voleybol
- Genel Haberler
Oturarak Voleybol 1. Ligi'nde (Paravolley) mücadele eden Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (ALGES), İranlı sporcu Ramezan Zandi Nezami ve eski milli voleybolcu Mehmet Yılmaz'ı transfer etti.
Anadolu Engelliler Derneği Alaplı Şubesinde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı İsmail Korkut, mart ayında başlayacak ligde şampiyon olmak istediklerini söyledi.
Ligin geçen yılki şampiyonu Başkent Olimpik ve Paralimpik Kulübünde oynayan Mehmet Yılmaz ile İranlı Nezami'yi transfer ettiklerini bildiren Korkut, şunları kaydetti:
"Dört yıldır devam eden lige geçen yıl katıldık. İlk yılımızda 10 takım arasında ligi altıncı sırada tamamladık. Bu yıl şampiyonluk parolasıyla çıktığımız yolda, takımımızı güçlendirmek için 100'ün üzerinde milli maça çıkan Mehmet Yılmaz'ı transfer ettik. Ayrıca İranlı sporcu Nezami de geçen yılın şampiyonu Başkent Olimpik ve Paralimpik Kulübünde oynuyordu. Bu iki sporcuyu transfer ederek gücümüze güç kattık. Hedefimiz ligin sonunda şampiyon olmak."
Birer yıllık sözleşme imzalanan Mehmet Yılmaz ve Nezami de şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.
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