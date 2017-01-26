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Fenerbahçe deplasmanda kazandı

Tarih26 Ocak 2017 , 00:52

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Fenerbahçe deplasmanda kazandı

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Polonya temsilcisi Tauron MKS'yi 3-1 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da galip ayrıldı.

Salon: Dabrowa Gornicza

Hakemler: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Kenneth Aro (Finlandiya)

Tauron MKS: Horka, Paszek, Weiss, Ganszczyk, Kaliszuk, Sikorska (Lemanczyk, Castiglione) 

Fenerbahçe: Eda Dündar, Balkestein, Natalia, Ezgi Dilik, Kim Koung, Dicle Babat (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Tomkom, Şeyma Ercan) 

Setler: 23-25, 19-25, 25-22, 14-25

Süre: 107 dakika (31, 25, 27, 24)

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