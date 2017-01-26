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Voleybolda Türk haftası!

Tarih26 Ocak 2017 , 10:38

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Voleybolda Türk haftası!

Voleybolda Avrupa kupalarında bu hafta 6 Türk takımı sahaya çıktı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda lider VakıfBank, grup sonuncusu Almanya'nın Dresdner ekibini İstanbul'da 3-0 yendi.

İkinci sırada yer alan Eczacıbaşı VitrA da Rusya'nın Uralochka-NTMK takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, C Grubu'nda Polonya'dan Tauron MKS'ı deplasmanda 3-1 yenerek, 3'te 3 yaptı.

Kadınlar CEV Kupası'nda ise 16'lı final rövanş maçları da oynandı.

Galatasaray, İsviçre'de 3-1 kazandığı maçın rövanşında VFM Franches-Montagnes'i İstanbul'da da 3-0 yenerek 8'li finallere yükseldi.

Kadınlar Challenge Kupası'nda 8'li final ilk müsabakasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın Slavia EU Bratislava takımını deplasmanda 3-0 mağlup ederek çeyrek final için avantaj sağladı.

Çanakkale Belediyespor ise Yunanistan'ın Olympiakos takımına sahasında 3-2 kaybetti.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Uralochka-NTMK - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Galatasaray - VFM Franches-Montagnes: 3-0

Çanakkale Belediyespor - Olympiakos: 2-3

VakıfBank - Dresdner: 3-0

Tauron MKS - Fenerbahçe: 1-3

Slavia EU Bratislava - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3

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