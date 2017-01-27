- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
İşte voleybolda haftanın programı!
27 Ocak 2017 , 10:31
- İlgili:
- Voleybol
- Genel Haberler
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 13. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
13.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji Arena)
15.00 İdmanocağı-Eczacıbaş VitrA (Trabzon 19 Mayıs)
17.00 Halkbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)
17.00 Çanakkale Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Anafartalar)
18.00 VakıfBank-Seramiksan (Vakıfbank Spor Sarayı)
29 Ocak Pazar:
13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Cengiz Göllü)
Efeler Ligi
Bugün:
16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Haldun Alagaş)
Yarın:
13.00 Halkbank-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor (Afyonkarahisar Atatürk)
15.00 Ziraat Bankası-Beşiktaş (TVF Başkent)
29 Ocak Pazar:
16.00 Maliye Piyango-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
30 Ocak Pazartesi:
16.00 Tokat Belediye Plevne-Şanlıurfa Memleketspor (Hüseyin Akbaş)
- İlgili:
- Voleybol
- Genel Haberler
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar