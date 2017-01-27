İşte voleybolda haftanın programı!

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 13. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

13.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji Arena)

15.00 İdmanocağı-Eczacıbaş VitrA (Trabzon 19 Mayıs)

17.00 Halkbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)

17.00 Çanakkale Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Anafartalar)

18.00 VakıfBank-Seramiksan (Vakıfbank Spor Sarayı)

29 Ocak Pazar:

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Cengiz Göllü)

Efeler Ligi

Bugün:

16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Haldun Alagaş)

Yarın:

13.00 Halkbank-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor (Afyonkarahisar Atatürk)

15.00 Ziraat Bankası-Beşiktaş (TVF Başkent)

29 Ocak Pazar:

16.00 Maliye Piyango-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

30 Ocak Pazartesi:

16.00 Tokat Belediye Plevne-Şanlıurfa Memleketspor (Hüseyin Akbaş)