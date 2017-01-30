Avrupa'da Türk rüzgarı!

Voleybolda Avrupa kupalarında bu hafta 5 Türk takımı mücadele edecek.

Türk temsilcisleri, maçlarını 1 Şubat Çarşamba günü oynayacak. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 4. maçlar yapılacak.

A Grubu'nda son sırada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Belçika temsilcisi Noliko Maaseik'i konuk edecek. Rakibine deplasmanda 3-2 yenilen İstanbul ekibi, gruptaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

C Grubu'nda 2. sırada yer alan Arkas Spor, Fransız ekibi Paris Volley'i İzmir'de misafir edecek.

Ligde henüz puanla tanışamayan Halkbank ise E Grubu mücadelesinde Knack Roeselare ile Belçika'da karşılaşacak.

Erkekler CEV Kupası'nda ise 8'li final ilk maçları oynanacak. Fenerbahçe, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla deplasmanda mücadele edecek.

Erkekler Challenge Kupası'nda ise 8'li final rövanş karşılaşmaları yapılacak. Bosna Hersek temsilcisi MOK Jedinstvo'ya ilk maçta set vermeyen Ziraat Bankası, rakibini Ankara'da ağırlayacak.

Kupalarda haftanın maç programı TSİ şöyle:

1 Şubat Çarşamba:

18.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Noliko Maaseik (Haldun Alagaş)

18.00 Ziraat Bankası-MOK Jedinstvo (TVF Başkent)

19.30 Arkas Spor-Paris Volley (Atatürk)

20.30 Levski Sofya-Fenerbahçe (Sofya)

22.30 Knack Roeselare-Halkbank (Roeselare)