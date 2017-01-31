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Fenerbahçe, Bulgaristan deplasmanında
31 Ocak 2017 , 12:36
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li finaller ilk maçında yarın deplasmanda Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla karşı karşıya gelecek.
Başkent Sofya'daki Universiada Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.
Rövanş maçı ise 16 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
İki karşılama sonunda rakibine üstünlük sağlayacak takım, çeyrek finale yükselecek.
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