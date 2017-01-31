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İBB, Maaseik takımını konuk edecek

Tarih31 Ocak 2017 , 12:16

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İBB, Maaseik takımını konuk edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın sahasında Belçika ekibi Noliko Maaseik ile karşı karşıya gelecek.

Grupta oynadığı 3 müsabakayı kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Belçika ekibini yenerek ilk galibiyetini almaya çalışacak. Noliko Maaseik'in ise tek galibiyeti bulunuyor.

İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazandı. 

Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanacak maç 18.00'de başlayacak.

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