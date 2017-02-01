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Fenerbahçe set vermeden kazandı

Tarih01 Şubat 2017 , 22:44

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Fenerbahçe set vermeden kazandı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li finaller ilk maçında deplasmanda Bulgaristan'ın Levski Sofya ekibini 3-0 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 16 Şubat PerşeFmbe günü İstanbul'da yapılacak.

Salon: Universiada

Hakemler: Ioannis Ioannidis (Yunanistan), Konalsi Gjoka (Arnavutluk)

Levski Sofya: Pavlov, Bogdanov, Manchev, Aleksandrov, Kordev, Bairev (Lalov, Lyutskanov, Dimov, Benov)

Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın)

Setler: 16-25, 16-25, 17-25

Süre: 70 dakika (22, 24, 24

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