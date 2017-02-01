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MHGK başkanı belli oldu

Tarih01 Şubat 2017 , 12:28

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MHGK başkanı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulunda (MHGK) başkanlığa eski uluslararası hakem Aziz Yener atandı.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Yener'in başkan olarak atandığı MHGK'da ayrıca 7 kişilik üyeler de belirlendi. TVF'de teknik kurul koordinatörlüğüne ise Semih Oktay getirildi. 

Öte yandan TVF Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu'nun federasyonun basın sözcülüğü ile milli takımlar sorumluluğu görevini yürüteceği kaydedildi.

 

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