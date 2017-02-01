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MHGK başkanı belli oldu
01 Şubat 2017 , 12:28
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulunda (MHGK) başkanlığa eski uluslararası hakem Aziz Yener atandı.
TVF'den yapılan açıklamaya göre, Yener'in başkan olarak atandığı MHGK'da ayrıca 7 kişilik üyeler de belirlendi. TVF'de teknik kurul koordinatörlüğüne ise Semih Oktay getirildi.
Öte yandan TVF Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu'nun federasyonun basın sözcülüğü ile milli takımlar sorumluluğu görevini yürüteceği kaydedildi.
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