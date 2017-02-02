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Galatasaray çeyrek finale yükseldi

Tarih02 Şubat 2017 , 20:43

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Galatasaray çeyrek finale yükseldi

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li finaller rövanş maçında Portekiz ekibi Fonte Bastardo'yu 3-0 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, adını çeyrek finale yazdırdı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Jovan Jovanovic (Sırbistan), Frankie Tanti (Polonya)

Galatasaray HDI Sigorta: Tuia, İbrahim Akşeker, Bartman, Yasin Aydın, Emin Gök, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Dogukan Ulu, Halil Yücel, Lagumdzija)

Fonte Bastardo: Rangel, Oswaldo, Johnson, Freitas, Guerreiro, Pollock (Teixeira, Monteiro, Morais, Rhein)

Setler: 28-26, 25-22, 25-23

Süre: 88 dakika (34, 28, 26)

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