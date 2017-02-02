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Halkbank deplasmanda istediğini alamadı
02 Şubat 2017 , 00:57
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- Voleybol
- Genel Haberler
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Belçika'nın Knack ekibine 3-0 yenildi.
Gruptaki dördüncü yenilgisini yaşayan Halkbank, puansız son sırada yer alıyor.
alon: Schiervelde
Hakemler: Philippe Schürmann (Liechtenstein), Helio Ormond (Portekiz)
Knack: D'Hulst, Orczyk, Coolman, Tuerlinckx, Verhanneman, Fornes (Dejonckheere, Trinidad)
Halkbank: Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Kooy, Faik Samed Güneş (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Mustafa Oğuz Ramazanoğlu, Kemal Kayhan, Fonteles, Abdullah Çam, Akhrem)
Setler: 25-12, 31-29, 25-18
Süre: 91 dakika (23, 39, 29
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- Voleybol
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