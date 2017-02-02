Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Genel Haberler

Halkbank deplasmanda istediğini alamadı

Tarih02 Şubat 2017 , 00:57

Yorum
Halkbank deplasmanda istediğini alamadı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Belçika'nın Knack ekibine 3-0 yenildi. 

Gruptaki dördüncü yenilgisini yaşayan Halkbank, puansız son sırada yer alıyor. 

alon: Schiervelde

Hakemler: Philippe Schürmann (Liechtenstein), Helio Ormond (Portekiz)

Knack: D'Hulst, Orczyk, Coolman, Tuerlinckx, Verhanneman, Fornes (Dejonckheere, Trinidad)

 Halkbank: Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Kooy, Faik Samed Güneş (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Mustafa Oğuz Ramazanoğlu, Kemal Kayhan, Fonteles, Abdullah Çam, Akhrem)

Setler: 25-12, 31-29, 25-18

Süre: 91 dakika (23, 39, 29

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri

me