CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda dün konuk ettiği Paris Volley'i 3-2 mağlup eden Arkas Spor'un antrenörü Glenn Hoag, "Son maçlarda blokta sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Hoag, yaptığı açıklamada, dünkü maç öncesinde 1 puanı bulunan Paris Volley'in, baskı hissetmeden oynayacaklarını bildiklerini söyledi. İlk sette çok iyi oynadıklarını ve seti aldıklarını kaydeden Hoag, şöyle konuştu:

"Daha sonra hücumda aksamaya başladık. Son maçlarda blokta sıkıntı yaşıyoruz, dün de blokta sıkıntı yaşadık ve rakibimizi durdurmadık. Maçı tekrar seyredip, analiz etmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde bazen tecrübe eksikliği yaşıyoruz ama bu müsabakalar tecrübesiz oyuncularımız için de deneyim oluyor."

Puan durumu

Rus ekibi Zenit'in namağlup lider durumda olduğu C Grubu'nda 7 puana sahip Arkas Spor, ikinci sırada yer alıyor. Grupta 15 Şubat Çarşamba günü Arkas Spor-VfB Friedrichshafen ve Paris Volley-Zenit maçları oynanacak.

Grupta dördüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: