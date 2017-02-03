Kupalarda 5 Türk takımı mücadele etti

Voleybolda Avrupa kupalarında 5 Türk takımı mücadele etti.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk takımı galibiyet mücadelesi verdi.

A Grubu'nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Belçika temsilcisi Noliko Maaseik'i 3-2'lik yenilginin rövanşında 3-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

C Grubu'nda yer alan Arkas Spor da Fransız ekibi Paris Volley'i İzmir'de 3-2 yendi ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Halkbank ise E Grubu mücadelesinde Knack Roeselare'e Belçika'da 3-0 kaybetti. Grupta henüz galibiyeti olmayan Ankara temsilcisi, son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Erkekler CEV Kupası 8'li final ilk maçında Bulgaristan'ın Levski Sofya takımını deplasmanda 3-0 yendi. Karşılaşmanın rövanşı 16 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Erkekler Challenge Kupası 8'li final rövanş karşılaşmasında Ziraat Bankası, Bosna Hersek temsilcisi MOK Jedinstvo'yı başkentte ağırladı. İlk maçta rakibine set vermeyen Ankara ekibi, bu karşılaşmayı da 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray HDI Sigorta da Erkekler Challenge Kupası 8'li finaller rövanş maçında Portekiz ekibi Fonte Bastardo'yu 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran ikinci Türk ekibi oldu. Sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.

Türk ekiplerinin Avrupa kupalarında aldığı sonuçlar şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Noliko Maaseik: 3-1

Ziraat Bankası-MOK Jedinstvo: 3-0

Arkas Spor-Paris Volley: 3-2

Levski Sofya-Fenerbahçe: 0-3

Knack Roeselare-Halkbank: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta-Fonte Bastardo: 3-0