Voleybol müsabakalarında haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 14. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

13.00 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe (Eczacıbaşı)

15.00 İdmanocağı-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)

16.00 Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor (Beşiktaş Akatlar Arena)

16.30 Seramiksan-Galatasaray (Manisa Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Halkbank (Bahçeköy Orman Fakültesi)

5 Şubat Pazar:

13.00 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)

Efeler Ligi

Yarın:

19.00 İnegöl Belediyespor-Maliye Piyango (İnegöl)

5 Şubat Pazar:

15.00 Tokat Belediye Plevne-Afyon Belediyesi Yüntaş (Hüseyin Akbaş)

16.00 Beşiktaş-Arkas Spor (Beşiktaş Akatlar Arena)

16.00 Şanlıurfa Memleketspor-Halkbank (Şanlıurfa GAP Arena)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (GS Park Voleybol)

19.00 Fenerbahçe-Ziraat Bankası (Metro Enerji)