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Voleybol müsabakalarında günün sonuçları

Tarih04 Şubat 2017 , 22:49

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Voleybol müsabakalarında günün sonuçları

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. hafta, yapılan 5 karşılaşma, Efeler Ligi'nde 14. hafta ise oynanan tek maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe: 2-3

İdmanocağı-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor: 1-3

Seramiksan-Galatasaray: 0-3

Sarıyer Belediyespor-Halkbank: 1-3

Efeler Ligi

İnegöl Belediyespor-Maliye Piyango: 3-1

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