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Voleybol müsabakalarında günün sonuçları

Tarih05 Şubat 2017 , 21:54

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Voleybol müsabakalarında günün sonuçları

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 14. hafta, toplam 6 maçla tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle: 

Sultanlar Ligi 

Nilüfer Belediyespor-VakıfBank: 0-3

Efeler Ligi

Tokat Belediye Plevne-Afyon Belediyesi Yüntaş: 1-3

Beşiktaş-Arkas Spor: 0-3

Şanlıurfa Memleketspor-Halkbank: 0-3

Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Fenerbahçe-Ziraat Bankası: 3-0

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