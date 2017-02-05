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Voleybol müsabakalarında günün sonuçları
05 Şubat 2017 , 21:54
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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 14. hafta, toplam 6 maçla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Sultanlar Ligi
Nilüfer Belediyespor-VakıfBank: 0-3
Efeler Ligi
Tokat Belediye Plevne-Afyon Belediyesi Yüntaş: 1-3
Beşiktaş-Arkas Spor: 0-3
Şanlıurfa Memleketspor-Halkbank: 0-3
Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Fenerbahçe-Ziraat Bankası: 3-0
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