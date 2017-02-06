Kupa heyecanı devam ediyor

Voleybolda Avrupa kupalarında bu hafta 6 Türk takımı sahaya çıkacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

D Grubu'nda 3'te 3 yapan ve 8 punla lider durumda bulunan VakıfBank, son sıradaki Almanya'nın Dresdner ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Aynı grupta mücadele eden bir diğer Türk ekibi Eczacıbaşı VitrA ise Rusya'nın Uralochka-NTMK takımını konuk edecek.

C Grubu'nda zirvede yer alan Fenerbahçe de sahasında Polonya ekibi Tauron MKS ile karşı karşıya gelecek.

- Kadınlar CEV Kupası

Kadınlar CEV Kupası'nda ise 8'li final ilk maçları oynanacak. Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik'i ağırlayacak Galatasaray, rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.

Kadınlar Challenge Kupası'nda da 8'li final rövanş karşılaşmaları yapılacak. İlk maçı 3-0 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın Slavia EU Bratislava takımını rövanş mücadelesinde konuk edecek.

Sahasında Olympiakos'a 3-2 yenilen Çanakkale Belediyespor da Yunanistan'da tur arayacak.

Kupalarda haftanın TSİ maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Galatasaray-Nova KBM Branik (Burhan Felek)

21.30 Olympiakos-Çanakkale Belediyespor (Pire)

8 Şubat Çarşamba:

16.30 Eczacıbaşı VitrA-Uralochka-NTMK (Burhan Felek)

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Slavia EU Bratislava (Cengiz Göllü)

19.30 Fenerbahçe-Tauron MKS (Burhan Felek)

21.00 Dresdner-VakıfBank (Dresden)