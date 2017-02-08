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Bursa Büyükşehir Belediyespor çeyrek finalde
08 Şubat 2017 , 20:05
Voleybol Kadınlar Challenge Kupası 8'li final rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın Slavia Bratislava takımını 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan maçın ilk iki setinde ev sahibi ekip, üstün bir oyun sergiledi. İlk iki seti 25-13 ve 25-14 üstün tamamlayan yeşil-beyazlılar, 2-0 öne geçti. Üçüncü sette dirençli bir oyun sergileyen Slovak ekibi, 25-23'lük üstünlükle skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette yeniden üstünlüğü ele alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, seti 25-22 maçı da 3-1 kazandı.
Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.
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