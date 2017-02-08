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Eczacıbaşı VitrA evinde kazandı

Tarih08 Şubat 2017 , 18:44

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Eczacıbaşı VitrA evinde kazandı

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Rusya temsilcisi Uralochka'yı 3-1 yendi.

Detaylar

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Maciej Twardowski (Polonya), David Fuentes (İspanya)

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kosheleva, Adams (Gülden Kuzubaşıoğlu, Neslihan Güler, Nilay Özdemir, Simge Aköz, Hande Baladin)

Uralochka: Krilo, Bebeshina, Irisova, Klimets, Perubets, Evdokimeva (Karpol, Safanova)

Setler: 25-16, 26-24, 25-27, 25-16

SÜRE: 103 dakika (23, 29, 28, 23)

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