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Fenerbahçe set vermedi
08 Şubat 2017 , 21:21
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HABER: TAYYAR SÜMEN
FENERBAHÇE- TAURON MKS DABROWA: 3-0
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Vinaliev Aleksandar (BUL)- Kozlovskyy Victor (UKR)
FENERBAHÇE: Pereira 13 , Bahar 4, Polen 11, Kim 15, Eda 11, Nootsara 3, Merve (L), Melis (L), Ergül -, Ezgi 2, Şeyma -, Maret 1,
TAURON MKS DABROWA: Sikorska 5, Weiss -, Kalınszuk 13, Ganszyk 1, Horka 16, Paszek -, Lemanczyk (L), Ciesiulewicz 7, Drabet -, Costıglioner 1,
SETLER: 25-15, 25-20, 26-24
SÜRE: 84 Dk. (22, 27,35)
SAYI: 76-59
RAKİP TAKIM HATASI: 16-16
SERVİS: 75-60
SERVİSTEN SAYI: 8-2
HATALI SERVİS: 10-7
MANŞET: 53-65
HATALI MANŞET: 5-17
HÜCUM:111-94
HÜCUMDAN SAYI: 49-38
BLOKTAN SAYI: 3-3
2017 CEV Voleybol Bayanlar Şampiyonlar Ligi C Grup 2. Devre rövanş karşılaşmasında
konuk ettiği Polonya temsilcisi Tauron MKS Dabrowa’yı harika bir maç sonrası 3-0 mağlup eden Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Yaptığı 4 maçı da kazanıp puanını da 12’ye yükselten Fener’in melekleri rakiplerinden 12 set alırken, rakiplerine sadece 1 set verdi. Fenerbahçe 5. Maçını 23 Şubat 2017’de Azerrail Baku ile deplasmanda oynayacak.
FENERİN MELEKLERİ RAKİPLERİNE NEFES ALDIRMADI!
Fenerbahçe taraftarlarının “ Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı ve söyledikleri “İzmir Marşı” ile maça başlayan Fenerbahçe rakibine nefes aldırmadı. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı rövanş maçında Polonya temsilcisi Tauron MKS Dabrowa karşısında maça iyi başlayan taraf oldu. İlk setin teknik molalarını da 8-4 ve 16-9 farklı önde geçti Sonraki sürelerde de iyi manşetler alıp, yerinde bloklarla rakiplerinin hücumlarını kestiler. Etkili servisle 5 sayı ve bloktan da 2 hücumdan 13 rakip takım hatasından da 5 sayı bulan Fenerbahçe seti de 25- 15 gibi farklı skorla aldılar.
2. SETİ DE KAZANAN FENERBAHÇE SET SKORUNU 2-0 LEHİNE ÇEVİRDİ!
İlk seti rahat kazanan Fenerbahçe, ikinci sette zorlansa da bu seti de alıp set skorunu 2-0 lehine çevirdi. İkinci set ilk setin aksine karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı. Bu setin de Teknik molalarını Fenerbahçe 8-7 ve 16-14 önde tamamladı. Sonraki sürelerde de takım halinde iyi bir maç çıkartan Fenerbahçe bu sette de smaçlarıyla 19, servisten 1 ve rakip takımın hatasından da buldukları 5 sayıyla bu seti de 25-20 aldı
GERİDEN GELİP SETİ ALAN FENERBAHÇE MAÇI DA KAZANDI!
İlk iki seti alıp derin bir nefes alan Fenerbahçe üçüncü sete hatalarla başlayınca rakip takım bu setin teknik molalarını 7-8 ve 13-16 önde geçti, Fenerbahçe rakibini 21-21’de yakaladı. 22-21 öne geçti. 23, 23 ve 24-24 beraberlik sonrası Fenerbahçe 25-24 öne geçti. Eda’nın servisi direk sayı olunca Fenerbahçe seti 26-24 maçı da 3-0 kazandı. Grupta liderliğini sürdürdü.
CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
TAKIMLAR: O G M AS VS P
- Fenerbahçe 4 3 0 12 1 12
- Azerrail Baku 3 2 1 6 5 6
- Tauron MKS 4 1 3 5 10 3
- ST. Raphael 3 0 3 2 9 0
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