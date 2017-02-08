Fenerbahçe set vermedi

HABER: TAYYAR SÜMEN

FENERBAHÇE- TAURON MKS DABROWA: 3-0

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Vinaliev Aleksandar (BUL)- Kozlovskyy Victor (UKR)

FENERBAHÇE: Pereira 13 , Bahar 4, Polen 11, Kim 15, Eda 11, Nootsara 3, Merve (L), Melis (L), Ergül -, Ezgi 2, Şeyma -, Maret 1,

TAURON MKS DABROWA: Sikorska 5, Weiss -, Kalınszuk 13, Ganszyk 1, Horka 16, Paszek -, Lemanczyk (L), Ciesiulewicz 7, Drabet -, Costıglioner 1,

SETLER: 25-15, 25-20, 26-24

SÜRE: 84 Dk. (22, 27,35)

SAYI: 76-59

RAKİP TAKIM HATASI: 16-16

SERVİS: 75-60

SERVİSTEN SAYI: 8-2

HATALI SERVİS: 10-7

MANŞET: 53-65

HATALI MANŞET: 5-17

HÜCUM:111-94

HÜCUMDAN SAYI: 49-38

BLOKTAN SAYI: 3-3

2017 CEV Voleybol Bayanlar Şampiyonlar Ligi C Grup 2. Devre rövanş karşılaşmasında

konuk ettiği Polonya temsilcisi Tauron MKS Dabrowa’yı harika bir maç sonrası 3-0 mağlup eden Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Yaptığı 4 maçı da kazanıp puanını da 12’ye yükselten Fener’in melekleri rakiplerinden 12 set alırken, rakiplerine sadece 1 set verdi. Fenerbahçe 5. Maçını 23 Şubat 2017’de Azerrail Baku ile deplasmanda oynayacak.

FENERİN MELEKLERİ RAKİPLERİNE NEFES ALDIRMADI!

Fenerbahçe taraftarlarının “ Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı ve söyledikleri “İzmir Marşı” ile maça başlayan Fenerbahçe rakibine nefes aldırmadı. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı rövanş maçında Polonya temsilcisi Tauron MKS Dabrowa karşısında maça iyi başlayan taraf oldu. İlk setin teknik molalarını da 8-4 ve 16-9 farklı önde geçti Sonraki sürelerde de iyi manşetler alıp, yerinde bloklarla rakiplerinin hücumlarını kestiler. Etkili servisle 5 sayı ve bloktan da 2 hücumdan 13 rakip takım hatasından da 5 sayı bulan Fenerbahçe seti de 25- 15 gibi farklı skorla aldılar.

2. SETİ DE KAZANAN FENERBAHÇE SET SKORUNU 2-0 LEHİNE ÇEVİRDİ!

İlk seti rahat kazanan Fenerbahçe, ikinci sette zorlansa da bu seti de alıp set skorunu 2-0 lehine çevirdi. İkinci set ilk setin aksine karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı. Bu setin de Teknik molalarını Fenerbahçe 8-7 ve 16-14 önde tamamladı. Sonraki sürelerde de takım halinde iyi bir maç çıkartan Fenerbahçe bu sette de smaçlarıyla 19, servisten 1 ve rakip takımın hatasından da buldukları 5 sayıyla bu seti de 25-20 aldı

GERİDEN GELİP SETİ ALAN FENERBAHÇE MAÇI DA KAZANDI!

İlk iki seti alıp derin bir nefes alan Fenerbahçe üçüncü sete hatalarla başlayınca rakip takım bu setin teknik molalarını 7-8 ve 13-16 önde geçti, Fenerbahçe rakibini 21-21’de yakaladı. 22-21 öne geçti. 23, 23 ve 24-24 beraberlik sonrası Fenerbahçe 25-24 öne geçti. Eda’nın servisi direk sayı olunca Fenerbahçe seti 26-24 maçı da 3-0 kazandı. Grupta liderliğini sürdürdü.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR: O G M AS VS P