- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Vakıfbank liderliğini sürdürdü
08 Şubat 2017 , 22:50
- İlgili:
- Voleybol
- Genel Haberler
- Vakıfbank
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında, konuk olduğu Alman ekibi Dresdner'i 3-0 yendi.
Grupta oynadığı 4. maçtan da galip ayrılan VakıfBank, puanını 11'e çıkardı ve Eczacıbaşı VitrA'nın 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Detaylar
Salon: Margon
Hakemler: Konstantinos Voudouris (Yunanistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)
Dresdner: Apitz, Kadie Rolfzen, Cooper, McMahon, Birks, Cross (Schoot, Courtois, Schwabe, Smutna)
VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Hill, Rasic, Slöetjes, Zhu Ting, Kübra Akman Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cansu Özbay, Melis Durul)
Setler: 18-25, 11-25, 12-25
Süre: 68 dakika (26, 21, 21)
- İlgili:
- Voleybol
- Genel Haberler
- Vakıfbank
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar