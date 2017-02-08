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Vakıfbank liderliğini sürdürdü

Tarih08 Şubat 2017 , 22:50

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Vakıfbank liderliğini sürdürdü

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında, konuk olduğu Alman ekibi Dresdner'i 3-0 yendi.

Grupta oynadığı 4. maçtan da galip ayrılan VakıfBank, puanını 11'e çıkardı ve Eczacıbaşı VitrA'nın 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Detaylar

Salon: Margon

Hakemler: Konstantinos Voudouris (Yunanistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Dresdner: Apitz, Kadie Rolfzen, Cooper, McMahon, Birks, Cross (Schoot, Courtois, Schwabe, Smutna)

VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Hill, Rasic, Slöetjes, Zhu Ting, Kübra Akman Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cansu Özbay, Melis Durul)

Setler: 18-25, 11-25, 12-25

Süre: 68 dakika (26, 21, 21)

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