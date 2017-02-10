Filede haftanın programı..

Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 15. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

13.00 Fenerbahçe-İdmanocağı (Metro Enerji Arena)

14.00 Galatasaray-Nilüfer Belediyespor (Galatasaray Park Voleybol)

16.00 Çanakkale Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Anafartalar)

17.00 Halkbank-Beşiktaş (TVF Başkent)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Seramiksan (Cengiz Göllü)

12 Şubat Pazar:

13.00 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

Efeler Ligi

Bugün:

17.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk)

Yarın:

13.00 Ziraat Bankası-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

15.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)

12 Şubat Pazar:

14.00 Maliye Piyango-Şanlıurfa Memleketspor (TVF Başkent)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Haldun Alagaş)

13 Şubat Pazartesi:

16.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Beşiktaş (Afyonkarahisar Atatürk)