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Akif Üstündağ, Top Bürokraside'nin konuğu!
15 Şubat 2017 , 19:02
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- Voleybol
- Genel Haberler
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Volkan Altunpala ile TOP BÜROKRASİDE programının konuğu oluyor.
Uluslararası spor organizasyonlarının merkezi olma hedefiyle atağa kalkan ülkemizin spor yükünü çeken bürokrasi kahramanları, federasyonlar ve tüm teşkilatlar, bundan sonra her Perşembe 12'de Volkan Altunpala'nın sunumuyla Radyospor'da.
Volkan Altunpala ile TOP BÜROKRASİDE her Perşembe saat 12'de Radyospor'da.
Şimdi top, bürokraside!
Radyospor, sporun tek adresi.
- İlgili:
- Voleybol
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