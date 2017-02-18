Kanyon üzerindeki cam terasta voleybol heyecanı

Oturarak voleybola (Paravolley) dikkati çekmek isteyen sporcular, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 80 metre derinliğindeki kanyon üzerinde bulunan cam seyir terasında gösteri maçı yaptı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından organize edilen Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları için Karabük'te bulunan sporculardan bazıları, federasyon yetkilileri ve Türkiye Oturarak Voleybol Milli Takımlar Başantrenörü Yusuf Kenan Kök önderliğinde İncekaya Kanyonu üzerindeki cam terasta toplandı.

ABD'nin Arizona eyaletindeki bir terastan esinlenilerek 80 metre derinliğindeki İncekaya Kanyonu üzerine 2012 yılında yapılan 11 metre uzunluğunda ve 75 ton yüke dayanıklı Türkiye'nin ilk cam seyir terasında yaklaşık yarım saat maç yapan oyuncuları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Kök, amaçlarının bu sporu tanıtmak, insanlara göstermek olduğunu söyledi.

Bu sporun Türkiye'de de oynandığını dünyaya göstermek istediklerini anlatan Kök, "Ülkemizdeki engelli insanlarımızın paravolleyden haberdar olmalarını ve engelli arkadaşlarımızın bu işin içinde yer almasını istiyoruz. Bu oyunun böyle mekanlarda oynanabildiğini ve bu sayede hak ettiği yere gelmesini göstermek istedik. Paravolleyi her yerde oynamaya hazırız. Dünyada böyle bir mekanda paravolley ilk defa oynandı." diye konuştu.