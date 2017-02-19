Kar Voleybolu Turu'nda Erciyes etabı tamamlandı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun Erciyes etabı tamamlandı.

2017 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu ilk ayağının son gününde erkeklerde Hasan Hüseyin Mermer-Ali Osman Nurettin ile Murat Giginoğlu-Sefa Urlu final maçında karşı karşıya geldi. İlk seti 11-8, ikinci ve üçüncü setleri 11-9 alan Murat-Sefa ikilisi, mücadeleyi 3-0 kazanarak birinci oldu.

Kadınlarda ise Romanya'dan Adriana Maria Matei-Beata Vaida ile Merve Nezir-Esra Betül Çetin ikilisi finalde karşılaştı. Müsabakanın ilk setini 11-7'lik sonuçla Rumen ekip alırken ikinci seti Merve-Esra Betül 14-12 kazandı. Üçüncü seti 20-18 ve son seti 11-8 geçen Matei-Vaida çifti, mücadeleyi 3-1 kazanarak birinciliği elde etti.

Turnuva sonrası dereceye giren sporcular için madalya ve kupa töreni düzenlendi. Sporcular madalya ve kupalarını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Vali Süleyman Kamçı'nın elinden aldı.

Törende konuşan Bakan Özhaseki, Erciyes Dağı'nda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanıyken başlattığı projelerin meyvesini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Erciyes'in, yatırımlarla birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmaya başladığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Benim için mutluluk verici, keyifli bir gün. Senelerce emek verdiğim, gayret ettiğim görmüş olduğunuz tepelerin her birinde ayak izimin olduğu, alnımın terlediği bu ortamda bugün insanları mutlu görmek, gülerken görmek, spor yaparken görmek dünyada yaşayabileceğim en güzel günlerden bir tanesi. Emek verdik, ter döktük, karşılığını alıyoruz. İdarecilerin yaşayabileceği en güzel duygu. Bundan sonra da nice şampiyonaların yapılmasını, güzel günler görülmesini diliyorum. Erciyes, bundan sonra çok daha güzel organizasyonlara ev sahipliği yapar. Bugünkü keyifli maçlardan sonra dereceye giren sporcu kardeşlerimizi de tebrik ediyorum."