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Voleybol toplu sonuçlar
19 Şubat 2017 , 20:20
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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17. hafta tek maçla tamamlandı. Efeler Ligi'nde ise 16. hafta müsabakalarından 5'i yapıldı.
Efeler Ligi'nde 16. haftanın son maçı yarın saat 19.00'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Galatasaray-Beşiktaş: 3-0
Efeler Ligi
Halkbank-Afyon Belediyesi Yüntaş: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor: 3-2
Tokat Belediye Plevne-Maliye Piyango: 1-3
İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası: 3-0
Şanlıurfa Memleketspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-3
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