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Avrupa heyecanı!
20 Şubat 2017 , 12:37
- İlgili:
- Voleybol
- Genel Haberler
- Vakıfbank
Voleybol Avrupa kupalarında mücadele, kadın müsabakalarıyla devam edecek.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, 5. hafta maçlarına çıkacak. D Grubu'nda iki Türk temsilcisinin liderlik mücadelesi devam ederken, 11 puanla ilk sırada yer alan VakıfBank, 10 puanla 2. sıradaki takipçisi Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşacak.
C Grubu'nda namağlup 12 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Azerbaycan'ın Azerrail Bakü takımına konuk olacak.
CEV Kupası'nda ise 8'li final ilk maçında, sahasında, Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik'i 3-0 mağlup eden Galatasaray, rövanşta çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.
Challenge Kupası'nda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek final ilk maçında İspanya'nın Naturhouse Ciudad de Logrono ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kupalarda haftanın maç programı TSİ şöyle:
22 Şubat Çarşamba:
19.00 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA (VakıfBank Spor Sarayı)
23 Şubat Perşembe:
17.00 Azerrail Bakü-Fenerbahçe (Bakü)
20.00 Nova KBM Branik-Galatasaray (Maribor)
22.00 Naturhouse Ciudad de Logrono-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Logrono)
- İlgili:
- Voleybol
- Genel Haberler
- Vakıfbank
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