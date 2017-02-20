- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
TVF'de Karakoyun'a menajerlik görevi
20 Şubat 2017 , 16:34
- İlgili:
- Voleybol
- Genel Haberler
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), bayanlar alt yapılar menajerlik görevine eski milli oyuncu Asuman Karakoyun'un getirildiğini açıkladı.
TVF Başkanı Akif Üstündağ, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süre voleybol oynamış, Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş ancak aktif sporu çeşitli sebeplerle bırakmış eski voleybolculara teknik ve idari görevler vermek istediklerini belirtti.
Üstündağ, Asuman Karakoyun'un çok başarılı bir sporcu olmasına karşın sakatlık nedeniyle aktif spor hayatını sonlandırmış oyunculardan olduğunu hatırlatarak, "Öğrenim hayatı ve voleybol kariyeri başarılarla dolu olan Asuman'ın, bayanlar alt yapılar menajerlik görevini de en iyi şekilde yapacağından eminiz. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
- İlgili:
- Voleybol
- Genel Haberler
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 10
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 28
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller