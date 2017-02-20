TVF'de Karakoyun'a menajerlik görevi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), bayanlar alt yapılar menajerlik görevine eski milli oyuncu Asuman Karakoyun'un getirildiğini açıkladı.

TVF Başkanı Akif Üstündağ, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süre voleybol oynamış, Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş ancak aktif sporu çeşitli sebeplerle bırakmış eski voleybolculara teknik ve idari görevler vermek istediklerini belirtti.

Üstündağ, Asuman Karakoyun'un çok başarılı bir sporcu olmasına karşın sakatlık nedeniyle aktif spor hayatını sonlandırmış oyunculardan olduğunu hatırlatarak, "Öğrenim hayatı ve voleybol kariyeri başarılarla dolu olan Asuman'ın, bayanlar alt yapılar menajerlik görevini de en iyi şekilde yapacağından eminiz. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.