Filede haftanın panoraması!

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2016-2017 SEZONU VOLEYBOL EFELER-SULTANLAR LİGLERİ 16- 17.HAFTA PANORAMASI_________________________________

2016-2017 EFELER VOLEYBOL LİGİ 16. HAFTA PANORAMA

BAYANLARDA DA ERKEKLERDE DE DEPREM OLDU!

2016-2017 Voleybol Sezonu Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde 17. Haftayı, Efeler Ligi’nde de 16. Haftayı geride bıraktık. Her iki ligde de haftalardır ilk 4 sıradaki takımlar yerlerini korurken bu hafta yapılan karşılaşmalar sonucunda deprem oldu. İlk 4 sırada yer alan takımların (Vakıfbank hariç) yerleri değişti. Efeler Liginde Fenerbahçe liderliğe yükseldi. Lider Ziraat Bankası 2. Sıraya indi. Halkbank 3. Sıraya yükseldi. Arkas 4. Sıraya indi. Sultanlar Ligi’nde ise Vakıfbank liderliğini sürdürdü, Fenerbahçe 2. sıraya yükseldi. Eczacıbaşı 3. Sıraya indi. Galatasaray 4. Sırada yerinde kaldı.

HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY

HAFTANIN ANTRENÖRÜ: Nedim Özbey (Galatasaray)

HAFTANIN OYUNCUSU: Bartman (Galatasaray)

HAFTANIN LİBEROSU: Can (Galatasaray)

HAFTANIN KARMASI:

PASÖR: Mustafa (Halkbank)

SMAÇÖR: Mauricio (Arkas)

ORTA OYUNCU: İ.Ersin (İnegöl Bld.)

PASÖR ÇAPRAZI: Bartman (Galatasaray)

SMAÇÖR: Sket (Fenerbahçe)

ORTA OYUNCU: Yüksel (M.Piyango)

2016- 2017 EFELER LİGİ 16. HAFTA PUAN DURUMU:

TAKIMLAR: O G M AS VS P_________

1- Fenerbahçe 16 13 3 41 22 37.77

2- Ziraat Bankası 16 12 4 39 23 37.25

3- Halkbank 16 11 5 39 23 34.31

4- Arkas 16 10 6 37 23 34.20

5- Maliye Piyango 16 9 7 37 26 32.39

6- İnegöl Belediyesi 16 9 7 36 24 31.26

7-İst. B.Şehir Bld. 16 9 7 34 29 27.29

8- G.Saray HDI Sig. 16 8 8 31 35 24.23

9- Afyon Bld. Yüntaş 16 10 6 23 36 18.15

10- Tokat Bld. Plevne 16 5 11 26 40 14.48

11-Beşiktaş 16 4 12 19 39 14.22

12-MSK Urfa 16 0 16 6 48 1.07

2016-2017 EFELER 16. HAFTA TOPLU SONUÇLARI:

Halkbank 3 – 0 Afyon Yüntaş Bld. (25-20, 25-13, 25-17)

Galatasaray HDI Sigorta 3 – 2 Arkas Spor (25-23, 19-25, 27-25, 20-25, 15-13)

Tokat Belediye Plevne 1 – 3 Maliye Piyango (25-22, 20-25, 15-21, 22-25)

İnegöl Bld. 3 – 0 Ziraat Bankası (25-19, 25-23, 25-21)

MSK Urfa 0 – 3 İstanbul B.Şehir Bld. (23-25, 19-25, 17-25)

Fenerbahçe 3 – 1 Beşiktaş (27-25, 25-23, 21-25, 25-15)

2016-2017 EFELER 17. HAFTA MAÇ PROGRAMI:

25 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 | Arkas Spor – İnegöl Bld. (TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena)

14.00 | Ziraat Bankası – MSK Urfa (Başkent Voleybol Salonu)

16.00 | Maliye Piyango – Halkbank (Başkent Voleybol Salonu)

26 ŞUBAT PAZAR

16.00 | Afyon Bld. Yüntaş – Fenerbahçe (Atatürk Spor Salonu)

16.00 | İstanbul B.Şehir Bld. – Tokat Belediye Plevne (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

16.30 | Beşiktaş – Galatasaray HDI Sigorta (Akatlar Spor Kompleksi)

16. HAFTA FENERBAHÇE LİDERLİĞE YÜKSELDİ!

Efeler Ligi’nde 16. Hafta oynanan karşılaşmalar sonucunda deprem oldu. İlk 4 sırada haftalardır yerlerini koruyan takımların sıralamasında değişiklik oldu. Fenerbahçe son 10 maçını kazandı. Haftanın derbi karşılaşmasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı yenerek toplamda 13. maçını da kazandı. 3 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe topladığı 37.77 puanla liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise yaptığı 16 maçta 12 mağlubiyete karşılık 4 galibiyeti bulunuyor. 14.22 puanla 11. Sırada yer alıyor.

ZİRAAT BANKASI, İNEGÖL’E YENİLİNCE LİDERLİĞİ DE KAYBETTİ!

Haftalardır liderliğini sürdüren Ziraat Bankası, 16. Hafta karşılaşmasında 1. Devre karşılaşmasında 3-1 yendiği İnegöl Belediyesi’ne deplasmanda 3-0 mağlup olunca liderliğini de Fenerbahçe’ye kaptırdı. Sıralamda da 2 sıraya indi. İnegöl Belediyesi ise 2. Devre yaptığı 5 maçta 4 galibiyet alarak yükselişini sürdürdü. 6. Sırada yerini korudu.

HALKBANK'TA YÜKSELİŞ HIZLA DEVAM EDİYOR!

Ligin 1. Devresine iyi başlayamayan Halkbank, 2. Devreye çok iyi başladı. 2. Devre yaptığı 5 maçı da kazanan Halkbank ta yükseliş sürdü. Son maçında da Afyon Yüntaş’ı 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle de topladığı 34.31 puanla 7. Sıradan 3. Sıraya yükseldi. Afyon Belediyesi ise 18.15 puanla 9. Sırada yerinde kaldı. Maliye Piyango, Tokat Belediye Plevne’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. 32.39 puanla 3 haftadır 5. Sırada yerini koruyor. 11. Mağlubiyetini alan Tokat Belediye ise 14.48 puanla 10. Sırada yerinde kaldı.

CİM-BOM, ARKAS’I YENDİ. ARKAS 2. SIRADAN 4. SIRAYA İNDİ!

Haftanın en önemli karşılaşması ise Galatasaray ile Arkas arasında İstanbul’da oynandı. Nefeslerin kesildiği karşılaşma Galatasaray’ın 3-2 galibiyeti ile sona erdi. Galatasaray 8. Galibiyetini aldı. 8 de mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar 24.23 puanla 8. Sırada yerinde kaldı. 6. Mağlubiyetini alan Arkas ise aldığı 1 puanla puanını 34.20’ye yükseltti. Sıralama da ise 2. Sıradan 4. Sıraya indi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de deplasmanda MSK Urfa’yı 3-0 yendi. 9. Galbiyetini alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 27.29 puanla 2 haftadır 7. Sırada bulunuyor. MSK Urfa ise 16 maçta 16 mağlubiyet ile sonuncu sırada yerinde kaldı.

2016-2017 SULTANLAR LİGİ 17. HAFTA PANORAMA

HAFTANIN TAKIMI: VAKIFBANK

HAFTANIN ANTRENÖRÜ: Guidetti Giovanni (Vakıfbank)

HAFTANIN SPORCUSU: Naz (Vakıfbank)

HAFTANIN LİBEROSU: Melis (Fenerbahçe)

HAFTANIN KARMASI:

PASÖR: Naz (Vakıfbank)

SMAÇÖR: Zhu Tıng (Vakıfbank)

ORTA OYUNCU: İpek (Bursa BŞB)

PASÖR ÇAPRAZI: Meryem (Seramiksan)

SMAÇÖR: Salas (Halkbank)

ORTA OYUNCU: Ruseva (Galatasaray)

2016-2017 SULTANLAR LİGİ 17. HAFTA PUAN DURUMU:

TAKIMLAR: O G M AS VS P________

1-Vakıfbank 17 17 0 51 4 52.08

2- Fenerbahçe 17 14 3 45 17 42.36

3- Eczacıbaşı 17 12 5 44 23 40.87

4- Galatasaray 17 12 5 40 21 37.20

5- Bursa B.Şehir Bld. 17 9 8 33 33 29.08

6- Çanakkale Bld. 17 9 8 36 33 28.87

7- Halkbank 17 8 9 31 36 25.05

8-Beşiktaş 17 7 10 24 36 19.72

9- Seramiksan 17 6 11 26 42 15.87

10- İdmanocağı 17 4 13 19 44 12.45

11-Sarıyer Bld. 17 3 14 16 44 9.30

12- Nilüfer Bld. 17 1 16 16 48 8.71

2016-2017 SULTANLAR 17. HAFTA TOPLU SONUÇLARI:

Çanakkale Bld. 2 – 3 Fenerbahçe (20-25, 25-20, 19-25, 25-22, 14-16)

Halkbank 3 – 1 İdmanocağı (25-20, 25-27, 28-26, 25-23)

Vakıfbank 3 – 0 Eczacıbaşı (25-13, 25-20, 25-23)

Seramiksan 3 – 1 Sarıyer Bld. (25-22, 20-25, 25-17, 25-15)

Bursa B. Şehir Bld. 3 – 1 Nilüfer Bld. (25-21, 15-25, 25-22, 25-19)

Galatasaray 3­ - 0 Beşiktaş: (25-20, 25- 18, 25-16)

2016-2017 SULTANLAR 18. HAFTA MAÇ PROGRAMI:

25 ŞUBAT CUMARTESİ

15.00 | İdmanocağı – VakıfBank (19 Mayıs Spor Salonu)

16.00 | Eczacıbaşı – Galatasaray (Eczacıbaşı Spor Salonu) (NTV Spor Canlı)

17.00 | Sarıyer Bld. – Nilüfer Bld. (Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu)

26 ŞUBAT PAZAR

13.00 | Fenerbahçe - Halkbank (Metro Enerji Spor Salonu) (NTV Spor Canlı)

14.00 | Beşiktaş - Seramiksan (Akatlar Spor Kompleksi)

15.30 | Çanakkale Bld. - Bursa B.Şehir Bld. (Anafartalar Spor Salonu) (NTV Spor Canlı)

VAKIFBANK 17. HAFTAYI DA LİDER TAMAMLADI!

Haftanın derbi karşılaşmasında Vakıfbank konuk ettiği ezeli rakibi Eczacıbaşı Vitrayı 3-0 mağlup edip 17. Haftayı da yenilgisiz lider olarak tamamladı. İlk maçı da 3-2 kaybeden Eczacıbaşı 2. Sıradan 3. Sıraya indi. Üçüncü sırada bulunan Fenerbahçe ise deplasmanda Çanakkale Belediyesi’ni zorlu bir mücadele sonrası 3-2 mağlup etti. Kazandığı 2 puanla puanını 42.36’ya yükseltti. Sıralamada da 3. Sıradan 2. Sıraya terfi etti. Çanakkale Belediyesi bu mağlubiyetle 5. Sıradan 6. Sıraya indi. Haftanın diğer derbi maçında Beşiktaş’ı ağırlayan Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. 37.20 puanla 4. Sırada yerini korudu. 10. Mağlubiyetini alan Beşiktaş ise 19.72 puanla 8. Sırada yerinde kaldı.

EV SAHİPLERİ MAÇLARINI KAZANDILAR!

Vakıfbank ve Galatasaray’dan sonra ev sahibi olup maçlarını kazanan diğer takımlardan Bursa Büyükşehir Belediyesi, hemşerisi Nilüfer Belediyesi’ne acımadı. İlk maçı 3-1 kazanan Büyükşehir rövanşı da 3-1 kazandı. Puanını da 29.08’e yükseltti. Sıralamada da 6. Sıradan 5. Sıraya terfi etti. 16. Mağlubiyetini alan Nilüfer Belediyesi sonuncu sırada yerinde kaldı. Halkbank ta konuk ettiği İdmanocağını zorlu bir mücadele sonrası 3-1 mağlup etti. 3 haftadan beri 7. Sırada yerini korudu. İdmanocağı da 10. Sırada yerinde kaldı. Haftanın son karşılaşmasında ise Seramiksan ile Sarıyer Belediyesi karşı, karşıya geldi. Seramiksan, Sarıyer Belediyesi’ni 3-1 mağlup etti. 15.87 puanla 4 haftadır 9. Sırada kaldı. 14. Mağlubiyetle tanışan Sarıyer Belediyesi de 3 haftadır 11. Sırada yeri değişmedi.