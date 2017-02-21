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Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi!
21 Şubat 2017 , 09:58
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarın Türk derbisine sahne olacak. D Grubu 5. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı, VakıfBank Spor Sarayı'nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Grupta iki Türk temsilcisinin liderlik mücadelesi devam ediyor. VakıfBank, 11 puanla ilk sırada yer alırken, Eczacıbaşı VitrA 10 puanla 2. sırada bulunuyor. İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı VakıfBank, 3-2 kazanmıştı.
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