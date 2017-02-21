Üstündağ il temsilcileriyle buluştu!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yeni dönem il temsilcileriyle bir araya geldi.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, The Green Park Otel'deki toplantıya TVF Başkanı Üstündağ, asbaşkan Ahmet Göksu, genel sekreter Nihal İşçi, TVF Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu (MHGK) Başkanı Aziz Yener, MHGK Genel Sekreteri Eyüp Bostancı, lig işleri danışmanı Recep Nurtanış ve il temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan TVF Başkanı Üstündağ, görevlerine yeni başlayan ve daha önceki dönemlerde de görev yapan il temsilcilerine başarılar diledi.

Türk voleybolunun gelişiminde il temsilcilerinin büyük emeklerinin bulunduğunu vurgulayan Üstündağ, "İl temsilcilerimiz, görev yaptıkları illerin voleyboldaki en yetkili ve en etkili kişileridir. Her ilde voleybolu zirveye çıkarmak için yapılması gereken ne varsa yapma gayretinde olun. Bu konuda sizlere olan güvenim ve inancım tamdır. Biz gereken her desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Üstündağ, voleybol camiasında birlik beraberliği sağlamaya çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Barışı getirmek, kırgınlıkları bitirmek için çaba göstermeliyiz. Göreve başladığımız günden, bugüne kadar olumlu geri bildirimler alıyoruz. Benim ve yeni yönetimin en önemli hedefi voleybolu bir numara yapmak, zirveye taşımak. Bu hedefimizde en büyük yardımcılarımız il temsilcileridir. Uluslararası, ulusal ve bölge müsabakalarında her zaman zirvede olmak için hep birlikte gayret göstereceğiz."