Filede imzalar atıldı!

Habe: Tayyar SÜMEN

Türkiye Voleybol Federasyonu yeni yönetimi, 2017’ye girerken voleybolun zirvesinde yeni bir sayfa açtı. Bayan ve Erkek Voleybol Milli Takımlarımız’ın yeni antrenörleri Giovanni Guidetti ve Joshko Milenkoski, “Türk Voleybolu’nun Zirvesinde İmza Töreni”nde medya mensuplarıyla bir araya geldiler. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu Üyesi-Basın Sözcüsü ve Milli Takımlar Sorumlusu Kurtaran Mumcu ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi-Milli Takımlar Sorumlusu Bahar Mert Üçoklar’ın katılımı ile 3 Ocak Salı günü düzenlenen törende, Guidetti ve Milenkoski, bu görevlere gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Yönetim Kurulu olarak Guidetti ve Milenkoski gibi kendilerini kanıtlamış isimlerle Türk voleybolunun çok daha yüksek seviyelere çıkacağına emin olduklarını belirtti.

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu, 3 Ocak Salı günü çok önemli bir törene ev sahipliği yaptı. Bayan ve Erkek Milli Takımlarımız’ın yeni antrenörleri Giovanni Guidetti ve Joshko Milenkoski, “Türk Voleybolu’nun Zirvesinde İmza Töreni”nde medya mensuplarıyla bir araya geldiler.

Türk Voleybolu’nun FIVB ve CEV sıralamalarındaki konumu ve Milli Takımlarımızın 2017 yılı programlarının da medya mensuplarıyla paylaşıldığı toplantıda, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın yanı sıra iki antrenör de detaylı açıklamalar yaptı.

“Kendilerini kanıtlamış isimlerle anlaşma yaptık”

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Guidetti ve Milenkoski gibi iki tecrübeli ve başarılı isimle anlaşmanın Yönetim Kurulu olarak kendilerini çok mutlu ettiğini belirtirken, görüşlerini şu şekilde açıkladı:

“Öncelikle sözlerime, bugünlerde hep konuştuğumuz ve hep birlikte nefret ettiğimiz terör olaylarını kınayarak başlamak istiyorum. Bir avuç terörist, birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozamayacak ve hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır.

Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımızla birlikte 21 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul’da seçilmemizin ardından hızlıca göreve başladık. En önemli gündem maddelerimizden biri de Milli Takım antrenörlerinin görevlendirilmesiyle ilgiliydi.

Çünkü hem Bayan hem de Erkek Milli Takımlarımız’daki antrenörlerimizin sözleşmeleri sona ermişti. Biz de hızlıca bir çalışma yaparak kendilerini kanıtlamış isimlerle anlaşma yaptık. Bugün Giovanni Guidetti ve Joshko Milenkoski’yle sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutluyuz. Her iki antrenörün de başarılı olacağına eminiz. Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonaları ve Avrupa Şampiyonalarında başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü her ikisi de Türkiye’yi ve Türk Voleybolu’nu tanıyan kişiler. Her iki isme de başarılar diliyorum. Bu süreçte voleybol camiasının da desteklerini bekliyoruz.

“Guidetti ve Milenkoski, altyapı çalışmalarından da sorumlu olacak”

Önümüzdeki dönemde her iki antrenörün ekiplerinde Türk antrenörler yer alacak. Bu sayede genç Türk antrenörlerin en iyilerle çalışmasını sağlayacağız. Ayrıca hem Guidetti hem de Milenkoski, tüm altyapı çalışmalarından da sorumlu olacak.

Antrenörlerimizin kulüpleri; Vakıfbank Spor Kulübü ve Maliye Piyango Spor Kulübü’ne, Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarıma ve bugüne kadarki hizmetleri sebebiyle benden önceki Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Özkan Mutlugil’e de destekleri için teşekkür ederim.”

“İlk hedefimiz Dünya Şampiyonası’na katılmak olacak”

Bayan Milli Takımlarımız’ın yeni antrenörü Giovanni Guidetti sözlerine, bu görev için kendisini uygun gören Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu’na teşekkür ederek başladı. İtalyan antrenör, şu açıklamaları yaptı:

“Türkiye’de ve İstanbul’da daha fazla bulunma fırsatı bulacağım için çok mutluyum. Hollanda Voleybol Federasyonu yetkilileri de Hollanda Milli Takımı için iki yıllık sözleşmem bulunmasına rağmen Türkiye’yle ilgili motivasyonumu ve isteğimi gördükten sonra bugünkü anlaşma için onay verdiler. Sekiz yıl içerisinde Türkiye’yi ve Türk voleybol sistemini çok yakından tanıdım. A Bayan Milli Takımı’nda yeniden yapılanmaya gideceğiz. İlk hedefimiz 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri’nde başarılı olmak, sonrasında da genç oyuncularımızı A Milli Takım’a kazandırmak. Gerçekleştireceğimiz değişimle 2020 Olimpiyatları’nın kadrosunu oluşturmuş olacağız. Türkiye’de bulunduğum sürede çok yetenekli genç oyuncularla karşılaştım. Onların katılımıyla Bayan Milli Takımımız’da bir jenerasyon değişimine imza atacağız. Tabii ki bunun için bu oyuncuların kendi kulüplerinde de süre bulması gerekiyor. Bu süreçte kulüp takımlarımızın antrenörlerinden de yardım alacağız. Zaten kendileri de görevlendirmemin açıklanmasıyla birlikte beni arayarak tebrik ettiler. Voleybol camiasındaki bu destek sayesinde Bayan Milli Takımımız’ın FIVB Sıralaması’nda bulunduğumuz konumdan daha yukarılarda yer almasını sağlayacağız. Tüm tecrübemi ve tutkumu bu hedefe adayacağım.”

“Türk Milli Takımı, Avrupa’nın en prestijli takımlarından biri”

Voleybolun deneyimli çalıştırıcılarından biri olan Joshko Milenkoski ise altı yıllık Efeler Ligi tecrübesinin ardından Milli Takımımız’ın başına geçmesi sebebiyle gururlu olduğunu belirtirken, bu görev sırasında çok önemli başarılar elde edeceklerini açıkladı. Milenkoski, görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Türkiye A Erkek Milli Takımı, Avrupa’nın en prestijli takımlarından biri. Bu nedenle bu göreve getirilmekten dolayı çok mutluyum. Bu büyük şansı bana verdikleri için Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu’na huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Çünkü Türk halkının beni çok sevdiği gibi, benim halkım da Türkiye’yi çok seviyor. Bu nedenle çok önemli başarılar elde edeceğimize söz veriyorum. 2017 yılında çok sayıda maçımız var. Hem Polonya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda hem de 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri’nde mücadele edeceğiz. Bu nedenle sıkı çalışmalı, en doğru oyuncuları kadromuza seçmeliyiz. Yeni dönemde her şey çok güzel olacak.”

“Guidetti ve Milenkoski ile dörder yıllık anlaşma yaptık”

Türk Voleybolu’nun Zirvesinde İmza Töreni’nde görüşlerini belirten TVF Yönetim Kurulu Üyesi-Basın Sözcüsü ve Milli Takımlar Sorumlusu Kurtaran Mumcu, dünya voleybolunun çok hızlı geliştiğini belirtti.

Mumcu, Türk Milli Takımlarının en iyiler arasında olmak için en iyilerle çalışması gerektiğini, bu çerçevede Giovanni Guidetti ve Joshko Milenkoski ile dörder yıllık anlaşmalar yaptıklarını ifade etti.

TVF Yönetim Kurulu Üyesi-Milli Takımlar Sorumlusu Bahar Mert Üçoklar ise her iki antrenörün de kendilerini ispat etmiş isimler olduklarını, Yönetim Kurulu olarak önümüzdeki dönemde kendilerine yardımcı olacaklarını söyledi. Üçoklar, kendileriyle anlaştıkları için çok mutlu olduklarını da ekledi.

İmza töreni sonrasında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Yönetim Kurulu Üyeleri, Giovanni Guidetti ve Joshko Milenkoski, toplu bir hatıra fotoğrafı da çektirdiler.