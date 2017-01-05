Genç voleybolcular Hırvatistan'a gitti

Genç Erkek Voleybol Milli Takımı, 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri'nde yer aldığı 1. tur B Grubu müsabakalarına katılmak için Hırvatistan'a gitti.

Milli Takım, Hırvatistan'ın Kastel Stari kentinde yarın başlayacak ve 3 gün sürecek müsabakalarda ev sahibi Hırvatistan'ın yanı sıra Letonya ve Belçika ile karşılaşacak. Genç Milliler, grup birincisi olması veya 2. sırayı alan takımlar arasında ilk 2 sırada yer alması halinde 2. tur elemelerine katılma hakkı kazanacak.

Türkiye, 1. tur elemelerinde yarın Letonya, 7 Ocak Cumartesi günü Belçika, 8 Ocak Pazar günü ise Hırvatistan ile karşılaşacak. Maçlar TSİ 21.30'da başlayacak.

Başantrenör Kazım Hidayetoğlu'nun yönetimindeki Milli Takımda şu sporcular yer alıyor:

Oğuzhan Doğruluk, Oğulcan Yatkın, Abdullah Çam, Burak Çevik, Halil İbrahim Kurt,

Uğur Kılıç, Berke Eray Yetkin, Berkay Bayraktar, Adis Lagumdzija, Batuhan Avcı, Furkan Gök, Barboros Atadere.