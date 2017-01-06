Genç voleybolcular Lentonya'ya 3-0 mağlup oldu

Genç Erkek Voleybol Milli Takımı, 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri'nde yer aldığı 1. tur B Grubu'ndaki ilk maçında Letonya'ya 3-0 yenildi.

Hırvatistan'ın Kastel Stari kentindeki müsabakaların ilk gününde Letonya ile karşılaşan genç milliler, rakibine 25-20, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 21.30'da Belçika ile karşılaşacak.