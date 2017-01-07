Ay-yıldızlı ekip 2. tura yükseldi

20 Yaş Altı Bayan Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 1. tur B Grubu maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Ay-yıldızlı ekip, Avusturya ve Finlandiya'nın turnuvadan çekilmesi nedeniyle gruptan lider çıktı.

Türkiye ve Bulgaristan, bu takımlarla yapacağı maçları 25-0'lık setlerle 3-0 kazanmış sayıldı.

Elemelerde 1. tur maçlarının ardından gruplarını ilk sırada bitiren 4 takım ile en iyi 3 grup ikincisi, 2. tura yükselecek.

Rusya'nın doğrudan dahil olacağı 2. turda, 8 takım 4'erli iki grupta yer alacak. Elemelerde 2. tur karşılaşmaları, 18-21 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Bu turda gruplarını birinci sırada tamamlayan ekipler, 14-23 Temmuz tarihlerinde Meksika'nın Boca del Rio ve Cordoba kentlerinde düzenlenecek 2017 FIVB 20 Yaş Altı Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Mauro Carlo Goitre (İtalya), Rudina Omari (Arnavutluk)

Bulgaristan: Neykova, Bozdeva, Racheva, Dimitrova, Milanova, Marinova (Salabasheva, Minkova, Becheva, Papanova, Krasteva)

Türkiye: Aslıhan Kılıç, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Tutku Burcu Yüzgenç, Saliha Şahin, Yasemin Güveli (Melisa Memiş, Gizem Mısra Aşcı, Ayçin Akyol, Buse Melis Kara, Ezgi Akyaldız, Yasemin Özel)

Setler: 13-25, 20-25, 14-25

Süre: 75 dakika (23, 28, 24)